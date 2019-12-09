У пенсионерки из Ижевска чуть не похитили 250 тысяч рублей
61-летняя ижевчанка обратилась в полицию с сообщением о покушении на кражу крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Пенсионерке позвонил неизвестный и представился юристом одной из федеральных компаний, имеющей представительство в Ижевске. Неизвестный сообщил, что представляет интересы потерпевших от действий недобросовестных фондовых бирж. Ижевчанка, которая принимала участие в торгах, поверила незнакомцу. Он сообщил, что на ее имя открыт счет в Индии, на котором находится около 60 тысяч долларов США. После этого он перевел звонок на свою «коллегу», которая рассказала, что для получения кредита нужно оплатить услуги на сумму 250 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Пенсионерка обратилась в банк с целью получения кредита на указанную сумму, но ей было отказано. После этого она пришла в офис, где якобы находится компания лже-юристов. От настоящих сотрудников этой организации она узнала, что оказанием подобного рода услуг компания не занимается. Они же посоветовали пенсионерке обратиться в полицию.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в значительном размере».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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