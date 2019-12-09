В Удмуртии скончался мальчик с ДЦП, проживший неделю в квартире с погибшей матерью

6 декабря в Можге (Удмуртия) нашли двух погибших: 51-летнюю женщину и ее 13-летнего сына. Подросток, передвигающийся на инвалидной коляске, не смог выбраться из квартиры и погиб.

НЕДЕЛЮ ПРОВЕЛ С МАТЕРЬЮ

Как сообщает пресс-служба следственного управления, женщина скончалась около недели назад (причины смерти устанавливаются). Ее сын, передвигающийся на инвалидной коляске, несколько дней провел рядом с телом погибшей матери, после чего скончался от переохлаждения.

Известно, что мальчик находился на домашнем обучении, а потому его отсутствие заметили не сразу. 6 декабря около 18:10 в оперативные службы поступило сообщение от учителей мальчика, которые сообщили, что его мать несколько дней не открывает дверь. При вскрытии квартиры обнаружены тела ребенка и матери. Установлено, что последний раз их видела родственница 30 ноября. По предварительным данным, ребенок скончался около суток назад в результате переохлаждения.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 2 Уголовного кодекса России – халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи приступили к допросу свидетелей, в том числе соседей и родственников погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения, уполномоченных оказывать содействие семьям, в которых есть дети-инвалиды, полноте и своевременности принимаемых мер в отношении данной семьи, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Ранее появилась информация о начатой проверке прокуратуры Можгинского района республики.

- В ходе проверки будут выяснены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики, - сообщает пресс-служба.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, глава региона Александр Бречалов поручил председателю правительства Ярославу Семенову и уполномоченному по правам ребенка Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах трагедии.

- Произошла страшная трагедия. Погиб ребенок. Был создан штаб по поручению главы Удмуртии. Штаб сегодня возглавляет председатель правительства Ярослав Семенов. Наша цель — разобраться в том, что случилось, почему стала возможна такая трагедия. В связи с тем, что поручение дано, будет проведена проверка и дана оценка всех действий, которые проводились органами профилактики, должностным лицам, которые работали с этой семьей. И прокуратура и СК проводят свои мероприятия, мы не в праве оценивать их действия и комментировать что-то, так как можем навредить — речь идет о ребенке и ребенке особенном. Мы ничего не собираемся скрывать. Как только будут первые результаты проверки, станет понятно, есть ли вина должностных лиц, будут сделаны выводы, - сообщила уполномоченный по правам ребенка республики Ольга Авдеева.

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