2019-12-09T17:26:09+03:00
Общество

4,4 тонны и 20 метров: в Ижевске начали монтировать новогоднюю ёлку

В этом году на центральной площади появится новая ёлка
Дарья ПОРСЕВА
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В Ижевске на центральной площади начался монтаж новой новогодней ёлки. Месторасположение ёлки не изменилось – перед зданием правительства Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба города, вес символа Нового года составляет 4,4 тонны, но за новую брусчатку на площади беспокоиться не стоит - нагрузка на 1 кв. м составит 88 кг. Кроме сварной конструкции будут установлены 18 перегрузов, которые позволят удержать елку от ветровых нагрузок. Также отмечается, что площадка под ёлку была продумана заранее, поэтому при проектировании площади под плиткой фундаментное основание.

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Кстати, ёлку украсит 140-метровая гирлянда, 130 шаров и звезд, на верхушке будет звезда в виде солярного знака высотой 3 метра и шириной 1,5 метра. Иллюминация для новой елки изготовлена в стилистике удмуртских узоров.

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Новогоднюю ель монтируют на Центральной площади Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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