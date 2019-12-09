Портал на Марс, 6-метровая горка и новая ель: каким будет ледовый городок в Ижевске

На центральной площади Ижевска началось строительство ледового городка. В этом году он будет находиться на двух площадках: в верхней части площади (около Пушкинской) и в нижней (около киноцентра «Россия»). Темой городка станут «Сказки земли удмуртской».

Новая елка, ярмарка и концерты

На входе в Центральную площадь появятся символические ворота, гостей будут встречать персонажи из удмуртских сказок и Дед Мороз со Снегурочкой. За ними, в уже традиционном месте, поставят новую праздничную ель. 20-метровое дерево заменит старое, которое ставили 13 лет. На ели появятся новые игрушки и гирлянды – их специально разработают для Нового года. Помимо этого, улицы Пушкинская, Лихвинцева и Наговицына украсит праздничная иллюминация.

- Все средства, которые были направлены на приобретение новой иллюминации и новой ели, были получены городом от сдачи металлолома. Его мы получаем в результате замены трубопровода по концессии, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, на верхней части площади откроется новогодняя ярмарка и появится главная сцена - все новогодние каникулы на ней каждый день будут проводиться вечерние шоу-программы. Ожидается приезд групп «Пицца» и «Шляпники».

Космодром и ледовые лабиринты

Основная часть ледового городка разместится на площадке у круглого фонтана. Здесь появится «Космодром Удмуртия». Пятиметровая композиция будет состоять из подиума, колоннады и четырех горок-порталов - на Марс, Андромеду, Кассиопею и Полярную звезду. Также в городке появятся горки, ледяные лабиринты, детские лазалки и шестиметровая гора «Байгурезь».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Вы же помните, в каких стесненных условиях мы встречали прошлый Новый год? Все было в одном месте. Сегодня мы развели мероприятия, связанные с самим ледовым городком, на нижнюю площадку, а сцена и вся активность будут концентрироваться наверху, – объяснил журналистам перемещение городка на нижнюю площадку Олег Бекмеметьев.

Предусмотрели в этом году и защиту ледового городка от вандалов. Уже сейчас на площади работают восемь камер, которые позволяют видеть всю территорию и отслеживать, что и когда на ней происходит.

Открытие ледового городка запланировано на 27 декабря

Также глава Ижевска отметил, что в этом году за состоянием городка будут тщательно следить – при необходимости промазывать все стыки. Он также отметил, что конструкция ледяных скульптур в этот раз более «практичная» – их гораздо сложнее сломать.

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