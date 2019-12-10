В «Удмуртнефти» подвели главные спортивные итоги года

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-10T07:42:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественное закрытие юбилейной 40-й спартакиады стало настоящим праздником для спортсменов-нефтяников и их семей. Пока взрослые с азартом наблюдали товарищеский футбольный матч между «Удмуртнефтью» и «Башнефть-Добычей», дети проявляли свои таланты в конкурсах с аниматорами. Праздник футбола завершился безоговорочной победой «Удмуртнефти» – счёт 4:0.

Спорт – неотъемлемая составляющая в жизни нефтяников. Предприятие предоставляет широкие возможности для активного образа жизни и оздоровления. В их числе – корпоративная спартакиада, скидки на абонементы в спортзалы и бассейны, производственная гимнастика и санаторно-курортное лечение. Ежегодно более 900 сотрудников из разных подразделений и районов республики участвуют в корпоративной спартакиаде, а это 12 видов спорта, в числе которых лыжные гонки, волейбол, баскетбол, футбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, теннис и шахматы.

.

Еще одна добрая традиция – летний фестиваль спорта и здоровья, участие в котором принимают не только работники предприятия, но и их семьи. На нем все желающие сдают нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Среди сотрудников «Удмуртнефти» есть обладатели золотых значков ГТО.

Ежегодно сильнейшие спортсмены представляют предприятие на корпоративной спартакиаде «Роснефти», где встречаются лучшие спортсмены-нефтяники со всей страны. В этом году команда заняла четвёртое место в летних видах спорта и девятое – в зимних. За новые спортивные рекорды «Удмуртнефти» был вручён диплом «Самая прогрессивная команда».

.

ИСТОЧНИК KP.RU