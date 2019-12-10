2019-12-10T18:11:24+03:00
Общество

«Ростелеком» и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана «Игровой»

Пользователям доступны специальные предложения
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компании «Ростелеком» и MY.GАMES* договорились о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой». Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface*. Сейчас они также могут воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire* и ролевой игре ArcheAge*. Новая опция MY.GАMES и доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.

По условиям обновленного предложения, за каждый день подписки на тариф «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абонент может накапливать «дни РТК».

В онлайн-шутере Warface пользователь получит четыре единицы огнестрельного оружия, подходящего для PvP, причем оружие можно менять каждый день. Также на счет будут начисляться по десять игровых кредитов каждый день.

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия, которое будет начисляться ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру. Все игроки получают бонус за подключение - пару кольтов «Красный дракон», отличающихся высокой игровой мощью. Также накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда.

Игроки фэнтези-MMORPG ArcheAge тоже получают бонус за подключение - костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа. В магазине накопленные «дни РТК» можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы. За стаж в размере двух, четырех и шести месяцев игроку в ArcheAge на тарифе «Игровой» начисляются награды - «Универсальное хранилище», глайдер «Крылья астры» или «Ящик с махадебским тигром».

Узнать подробнее об обновленной опции MY.GAMES и подключить тарифный план «Игровой» можно на gg.rt.ru/my.games.

*МАЙ.ГЭЙМС, *Варфэйс, *КроссФайр, *АрчиЭйдж

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр спорта Удмуртии об отстранении спортсменов России: «Рано говорить, что всё пропало»
«Псевдобар» по улице Удмуртской в Ижевске закрыли
Ижевский театр «Молодой человек» стал лауреатом Вахтанговской премии
С 1 июля 2020 года в Ижевске тариф на воду и водоотведение повысится в среднем на 5 рублей
«Цель – сохранить 30-35 магазинов»: власти Ижевска хотят сохранить магазины «Ижтрейдинг»
Кредитный портфель ВТБ в Удмуртии превысил 39 млрд рублей
В ближайшее время в подземном переходе у УдГУ в Ижевске установят новые поручни
У предпринимателя из Удмуртии мошенники похитили почти 300 тысяч рублей
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Бюджет принят: депутаты Госсовета Удмуртии приняли во втором чтении бюджет на 2020 год
Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска золотые украшения
В гордуме Ижевска количество депутатов может сократиться с 42 до 35
Руководство одной из компаний Ижевска не выплачивало зарплату
Мама 2-летнего мальчика из Ижевска, рядом с телом которой он провел несколько дней, болела пневмонией
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
ХК «Ижсталь» обыграла команду из Пензы
В онкодиспансере Удмуртии появится аппаратура для лучевой терапии
В «Удмуртнефти» подвели главные спортивные итоги года
Почти 2000 водителей Ижевска попались пьяными за рулем с начала года
На двух трассах Удмуртии появится освещение
Пешеходный переход на улице Рупасова в Ижевске стал регулируемым
Бесплатное дообследование и ускоренная госпитализация: что изменится для застрахованных в Удмуртии в 2020 году?
4,4 тонны и 20 метров: в Ижевске начали монтировать новогоднюю ёлку
Тол Бабай из Удмуртии со своими «коллегами» из других регионов зажег огни на главной ёлке
Елизавета Туктамышева и Елена Радионова представили танец по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2»
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
В Можге простились с погибшими 13-летним ребенком и его матерью