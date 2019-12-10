«Ростелеком» и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана «Игровой»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-10T18:11:24+03:00

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Компании «Ростелеком» и MY.GАMES* договорились о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой». Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface*. Сейчас они также могут воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire* и ролевой игре ArcheAge*. Новая опция MY.GАMES и доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.

По условиям обновленного предложения, за каждый день подписки на тариф «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абонент может накапливать «дни РТК».

В онлайн-шутере Warface пользователь получит четыре единицы огнестрельного оружия, подходящего для PvP, причем оружие можно менять каждый день. Также на счет будут начисляться по десять игровых кредитов каждый день.

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия, которое будет начисляться ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру. Все игроки получают бонус за подключение - пару кольтов «Красный дракон», отличающихся высокой игровой мощью. Также накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда.

Игроки фэнтези-MMORPG ArcheAge тоже получают бонус за подключение - костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа. В магазине накопленные «дни РТК» можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы. За стаж в размере двух, четырех и шести месяцев игроку в ArcheAge на тарифе «Игровой» начисляются награды - «Универсальное хранилище», глайдер «Крылья астры» или «Ящик с махадебским тигром».

Узнать подробнее об обновленной опции MY.GAMES и подключить тарифный план «Игровой» можно на gg.rt.ru/my.games.

*МАЙ.ГЭЙМС, *Варфэйс, *КроссФайр, *АрчиЭйдж

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ИСТОЧНИК KP.RU