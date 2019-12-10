СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-10T18:14:10+03:00

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Ижевский театр «Молодой человек» стал лауреатом Вахтанговской премии в области организации театрального дела. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- С 5 по 9 декабря команда менеджеров театра «Молодой человек» во главе с директором учреждения Еленой Столовой, пройдя предварительный конкурсный отбор, стала участником первого фестиваля театральных менеджеров России «Театр 2.1», главным организатором которого выступил Театр имени Вахтангова. В числе финалистов вместе с командой театра свои проекты защищали представители театральных трупп из Москвы, Иркутска, Магнитогорска, Архангельска, Омска, Перми и Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба.

По словам руководителя фестиваля, директора Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилла Крока, данной премией отмечены самые достойные менеджеры, реализовавшие свои проекты по развитию и продвижению региональных театров.

Став победителем, труппа получит денежную премию на дальнейшее развитие театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU