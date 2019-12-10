С 1 июля 2020 года в Ижевске тариф на воду и водоотведение повысится в среднем на 5 рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-10T18:08:37+03:00

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В Ижевске с 1 июля 2020 года тариф на воду и водоотведение изменится в среднем на пять рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

- На воду тариф для населения города вырастет на 5,99 рубля и составит 25,96 рублей за куб. м. Тариф на водоотведение изменится на 4,33 рубля и составит 18,77 рублей за куб. м. При этом тарифы на воду и водоотведение в регионе, в том числе и в Ижевске, остаются одними из самых низких в ПФО, - сообщает пресс-служба.

Напомним, на данный момент система водоснабжения нуждается в серьезном капремонте, изношенность составила 60%. Если и дальше не повышать тарифы, то это приведет к разрушению системы.

В 2020 году «Ижводоканал» планирует вложить в капремонт за счет тарифных источников 103 млн рублей. Деньгу пойдут на строительство сооружений, влияющих на повышение качества воды, в том числе на разработку и подготовку проектно-сметной документации по возврату промывных вод, ликвидацию хлорного хозяйства на СПВ «Пруд-Ижевск».

Рост тарифов на воду и водоотведение в Ижевске .

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- И снова мы про подземный переход у УдГУ. В ближайшее время там начнутся очередные работы.

- Возможно, всем полюбившаяся торговая сеть «Ижтрейдинг» останется в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU