За 2019 год цены в Удмуртии выросли на 2%

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-11T06:28:24+03:00

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С начала текущего 2019 года цены на потребительские товары для жителей региона выросли на 2%. Об этом сообщает Удмуртстат.

В среднем, на 2,3% увеличился в цене алкоголь, на 2,2% - непродовольственные товары. Бытовые услуги подорожали в среднем на 3%. Рост цен фиксируют и на некоторые виды овощей и фруктов: помидоры стали дороже почти в полтора раза, репчатый лук – на 19%, свежие огурцы – на 16%, бананы – на 9,4%, свеклу – 2,6%, виноград – 8,1%. При этом цены на апельсины, груши, лимоны и белокочанную свежую капусту снизились.

Наибольшего удорожания достигла гречневая крупа – она «подросла» на 10%.

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ИСТОЧНИК KP.RU