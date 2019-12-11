«Мишкин каток» откроется в одном из парков Ижевска

СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-11T10:20:28+03:00

В этом году его длина составит 400 метров

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Самый большой открытый каток в Ижевске откроется 22 декабря в парке имени Кирова. В этом году он получил название «Мишкин», а его главными символами стали полюбившийся горожанам Топтыжка и герой проекта «Моя школьная карта» Мишка Иванов. Об этом сообщается на официальной странице «Парков Ижевска» «ВКонтакте».

Длина катка составит 400 метров, а его общая площадь – 4200 квадратных метров. Он займет привычное место на главной аллее парка и будет работать всю зиму. Праздничное открытие состоится 22 декабря в 10:00. Горожан будет ждать веселая программа: показательные выступления юных хоккеистов и фигуристов, фотосессия с талисманами катка, игры для самых маленьких, праздничная дискотека, розыгрыш призов и многое другое.

Для удобства каток разделят на зоны: «детскую», где родители могут учить детей стоять на коньках, «общую» для большинства горожан и «экстремальную» для профессионалов.

- Каток будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00. Со своими коньками вход бесплатный. Для тех же, у кого нет своего инвентаря, будет работать пункт проката с демократичными ценами, - резюмировали в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU