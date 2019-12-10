2019-12-10T14:12:48+03:00
Общество

В ближайшее время в подземном переходе у УдГУ в Ижевске установят новые поручни

Работы будут проводиться с 10 по 20 декабря
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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В Ижевске в подземном переходе у УдГУ установят новые поручни. Об этом журналистам рассказал главный инженер Службе благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов.

- На сегодняшний день заключен муниципальный контракт с ИП Москвиным на устройство перил. Перил ограждений, так называемых поручней в подземном переходе на улице Удмуртской. Начало работ 10 декабря, завершение работ 20 декабря. Параллельно будет монтироваться освещение, когда проторгуется. Для антивандального освещения, - рассказал Фирдаус Мударисович.

Также он пожаловался на вандалов, которые постоянно что-то портят в переходе.

- Освещение хотели поставить. Смонтировали. На следующий же день, еще сутки не простояло, его просто варварским способом вырвали с потолка. Мы делаем это для людей, и нам всегда предъявляют замечания по поводу того, что СБДХ не работает и не занимается содержанием своих объектов. Сейчас установили фонари, которые находятся у нас на УДС. Их невозможно сломать. Но умудрились же разбить! , - рассказал Фирдаус Харисов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Депутаты госсовета Удмуртии приняли во втором чтении бюджет на 2020 год.

- Руководство одной из компаний Ижевска несколько месяцев не выплачивало зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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