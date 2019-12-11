2019-12-11T06:59:38+03:00
Общество

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Удмуртии

Пострадавший скончался в карете скорой помощи
Анастасия Волкова
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ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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8 декабря 35-летний пьяный водитель иномарки наехал на пешехода в д.Якшур Завьяловского района Удмуртии. Пострадавший 57-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по республике.

Авария произошла на улице Юбилейная напротив дома №16. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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