2019-12-10T13:23:20+03:00
Происшествия

У предпринимателя из Удмуртии мошенники похитили почти 300 тысяч рублей

Неизвестный предложил потерпевшей заработать на бирже
Дарья ПОРСЕВА
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Фот: pixabay.comФот: pixabay.com
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У предпринимателя из Удмуртии мошенники похитили почти 300 тысяч рублей под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По словам 42-летней потерпевшей, ей позвонил неизвестный и предложил заработать на деньги на бирже. Женщина согласилась и по просьбе звонившего перевела на указанный им счет взнос в сумме 7 тысяч рублей. После этого, следуя инструкциям, установила на телефон программу, в последующем на имя предпринимателя в одном из банков был оформлен кредит на сумму 283 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». МВД по республике напоминает гражданам: ни под каким предлогом не переводите незнакомым людям денежные средства, не устанавливайте на свои мобильные устройства программу удаленного доступа.

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- Пенсионерка хотела снять порчу со своего сына, но в итоге лишилась денег и золотых украшений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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