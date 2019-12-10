СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-10T13:23:20+03:00

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У предпринимателя из Удмуртии мошенники похитили почти 300 тысяч рублей под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По словам 42-летней потерпевшей, ей позвонил неизвестный и предложил заработать на деньги на бирже. Женщина согласилась и по просьбе звонившего перевела на указанный им счет взнос в сумме 7 тысяч рублей. После этого, следуя инструкциям, установила на телефон программу, в последующем на имя предпринимателя в одном из банков был оформлен кредит на сумму 283 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». МВД по республике напоминает гражданам: ни под каким предлогом не переводите незнакомым людям денежные средства, не устанавливайте на свои мобильные устройства программу удаленного доступа.

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ИСТОЧНИК KP.RU