Портфель ипотеки ВТБ в Удмуртии превысил 8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-11T13:09:49+03:00

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Ипотечный портфель ВТБ в Удмуртии по итогам девяти месяцев 2019 года вырос на 14% и на 1 октября составил 8,5 млрд рублей. Это 40% розничного кредитного портфеля банка в регионе.

Всего за отчетный период банк ВТБ выдал в республике порядка 1,4 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Количество займов увеличилось по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 5%, объем продаж - на 8%.

В основном ипотеку оформляли для покупки жилья на вторичном рынке. С этой целью ВТБ предоставил жителям республики почти 1,2 млрд рублей,что на 38% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем выдач жилищных кредитов на квартиры в новостройках превысил 670 млн рублей. При этом средний чек составил порядка 1,6 млн рублей.

Около 15% от общего объема ипотечных продаж пришлось на рефинансированные кредиты. Всего на эти цели было предоставлено 340 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова отметила, что ипотека по-прежнему остается одним из самых востребованных продуктов банка в регионе. «Особенно высок интерес к ипотеке с господдержкой. Сейчас по данной программе мы выдаем каждый восьмой жилищный кредит в регионе. В соответствии с глобальной общебанковской стратегией мы стремимся сделать этот продукт для клиентов доступнее и удобнее в обслуживании. Например, мы предлагаем рефинансирование для тех, кто оформил ипотеку ранее на менее выгодных условиях, но попадает под действие субсидии. При этом для ипотечных заемщиков банка процесс перехода максимально упрощен, процедуру можно пройти за одно посещение нашего офиса».

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU