«График сместился»: глава Ижевска рассказал, по какой причине площадка для выгула собак появится в следующем году

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-11T17:26:56+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев 11 декабря в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал, по какой причине сместились сроки сдачи первой в городе площадки для выгула собак.

По просьбам жителей Ижевска проект площадки для выгула собак будет пересмотрен 00:00 00:00

- Мы начали с пилотной площадки в Ленинском районе, именно оттуда было больше всего пожеланий от жителей. Площадка на данный момент обнесена забором. Но мы встретились с представителями, которые планируют там выгуливают питомцев и решили сделать ее больших размеров, наполнение сделать несколько отличным от того проекта, который мы подготовили. Встреча с жителями очень многому нам подтолкнула и мы поняли, что типовой проект нужно пересмотреть. Изыскиваем возможность расшириться из-за коммуникаций пока не можем. На следующий год завершим, некоторые тонкости строительной части привели к тому, что график сместился, - рассказал Олег Николаевич.

Напомним, ранее глава Ижевска говорил, что площадка появится в ноябре 2019 года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU