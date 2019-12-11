2019-12-11T15:39:28+03:00
Общество

Жители Ижевска выбрали название для лесопосадки у ТРК «Столица»

Голосование проходило с 27 ноября по 5 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Ижевчане выбрали название для лесопарка у ТРК «Столица». Об этом сообщается в группе «Центр дизайна и городской среды» «ВКонтакте».

- Голосование за название парка проводилось с 27 ноября по 5 декабря 2019 года. Жителям было предложено восемь названий. Всего в голосовании приняло участие около 600 человек, - сообщается в группе.

По результатам голосования большинство жителей - 211 человек выбрали название «Сосновый бор». 139 участников проголосовало за название «Сосновый бор» на удмуртском языке – «Пужым Яг». Далее по популярности варианты: «Парк Сосновка» и «Нюлэс парк», что в переводе с удмуртского означает «Лесной парк».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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