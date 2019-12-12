42-летнюю жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-12T08:57:06+03:00

Ранее она была судима за причинение тяжкого вреда здоровью

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Якшур-Бодьинского района, которую обвиняют в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 9 декабря в гости к обвиняемой пришел 58-летний односельчанин. Они вместе выпивали, после этого между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом более 20 раз, - сообщает ведомство.

В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. На данный момент женщина находится под стражей. Ранее она была судима за причинение знакомому тяжкого вреда здоровью.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU