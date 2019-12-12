Удмуртия вошла в ТОП-25 регионов для санаторно-курортного отдыха

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-12T06:51:22+03:00

Здесь чаще всего бронируют путевки на новый год

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Удмуртия вошла в ТОП-25 регионов по популярности санаторно-курортного отдыха в Новогодние праздники. Об этом сообщает Турстат.

-Рейтинг представлен по результатам анализа броней путевок в санатории для отдыха с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года, - говорится в сообщении.

Новогодний отдых в санаториях бронируют либо на три дня с 30 декабря по 2 января, либо на пять дней с 3 по 8 января.

В Удмуртии на проживание, питание и лечение в санаториях потратят, в среднем, 2,6 тысяч рублей в день. Дешевле всего санаторий обходится в Марий Эл - 1790 рублей в день.

В ТОП-10 рейтинга вошли Московская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Тюменская область, Чувашия, Марий Эл, Воронежская и Самарская области. В ТОП-25 наряду с Удмуртией попали Кировская область, Башкирия, Нижегородская область, Калининградская область, Вологодская область, Рязанская область, Новосибирская область, Костромская область, Свердловская область, Пермский край, Карелия, Смоленская, Брянская и Челябинская области.

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ИСТОЧНИК KP.RU