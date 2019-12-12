ХК «Ижсталь» проиграла тольяттинской «Ладе»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-12T09:15:31+03:00

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«Ижсталь» на выезде в Тольятти проиграла местной команде «Лада» со счетом 4:1. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соперник забил гол уже на первых минутах, за остальное время периода сталевары не смогли ответить хозяевам льда. При этом на 10-й минуте гол был в воротах «Ижстали». Во втором периоде соперник так же отличился, в итоге еще один гол сталеварам. Ижевчане смогли ответить только к концу матча, на 58-й минуте шайба была в воротах соперника.

- В оставшееся время тренерский штаб «Ижстали» попытался зацепиться за игру, заменив вратаря шестым полевым игроком, но в итоге шайба влетела в пустые ворота, - сообщает пресс-служба.

- Хочу поздравить «Ладу» с заслуженной победой. Сказался класс игроков. Начали мы очень робко, чего нельзя было делать, пропустили два гола. В перерыве поговорили с ребятами и достаточно хорошо сыграли два периода. Не смогли выжать максимум из тех моментов, которые создали, хотя ребята старались. Класс есть класс, - рассказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU