2019-12-12T13:15:00+03:00
Происшествия

Почти 6 миллионов рублей пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам

Она думала, что вкладывает крупную сумму с целью получения заработка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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У пенсионерки из Удмуртии похищено почти 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратилась 55-летняя местная жительница и рассказала, что в августе 2019 года на ее электронную почту пришло письмо с предложением познакомиться с профессией брокер и скачать электронную книгу. После того, как она скачала книгу, ей позвонила незнакомая женщина и предложила инвестировать деньги с целью получения прибыли. Пенсионерка согласилась, по инструкции женщина взяла кредит в банке и перевела на указанный счет. После этого она оформила еще несколько кредитов, - сообщает пресс-служба.

В итоге женщина перевела мошенникам 5,9 млн рублей, а когда попыталась вывести вложенные деньги, то выяснила, что ее счет заморожен.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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