Как астрология поможет ижевчанам в воспитании детей
13 декабря, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ 12+) астролог Эльза Абзалова рассказала, как астрология поможет ижевчанам в воспитании детей.
Почему ребенок-дева носит в рюкзаке тетрадки по всем предметам, а ребенок-козерог называет себя директором с раннего детства?
А также она дала характеристики каждому знаку зодиака, рассказала, почему ребенок-дева носит в рюкзаке тетрадки по всем предметам, а ребенок-козерог называет себя директором с раннего детства. И привела примеры из личного опыта.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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