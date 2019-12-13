СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-13T17:58:54+03:00

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13 декабря, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ 12+) астролог Эльза Абзалова рассказала, как астрология поможет ижевчанам в воспитании детей.

Почему ребенок-дева носит в рюкзаке тетрадки по всем предметам, а ребенок-козерог называет себя директором с раннего детства? 00:00 00:00

А также она дала характеристики каждому знаку зодиака, рассказала, почему ребенок-дева носит в рюкзаке тетрадки по всем предметам, а ребенок-козерог называет себя директором с раннего детства. И привела примеры из личного опыта.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU