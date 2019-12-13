2019-12-13T17:58:54+03:00
Общество

Как астрология поможет ижевчанам в воспитании детей

Советы дала астролог Эльза Абзалова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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13 декабря, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ 12+) астролог Эльза Абзалова рассказала, как астрология поможет ижевчанам в воспитании детей.

Почему ребенок-дева носит в рюкзаке тетрадки по всем предметам, а ребенок-козерог называет себя директором с раннего детства?

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А также она дала характеристики каждому знаку зодиака, рассказала, почему ребенок-дева носит в рюкзаке тетрадки по всем предметам, а ребенок-козерог называет себя директором с раннего детства. И привела примеры из личного опыта.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В автосалонах Ижевска становится тесно – как выяснилось, больше всего машин ижевчане покупают в декабре. Какие комплектации предпочитают жители города, какие опции хотят в свой авто, какой кузов выбирают мужчины, и какой цвет в фаворе у женщин – узнала «Комсомольская правда».

- Рассказываем о погоде на предстоящие выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Как астрология поможет ижевчанам в воспитании детей
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