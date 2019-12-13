Погода в Ижевске в выходные: до -11 градусов и туман
В Ижевске в выходные ожидается холодная и туманная погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
С 13 на 14 декабря и утром 14 декабря 2019 года ожидается туман с видимостью 500 метром и менее. Жителям рекомендуется воздержаться от поездок на машине, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также использовать противотуманные фары.
Так, 14 декабря, в субботу днем ожидается температура -10…-8 градусов, ночью -12 градусов, малооблачно.
15 декабря, в воскресенье днем -11…-9 градусов, ночью -7 градусов, малооблачно.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Очередной ларек, в котором продавали алкоголь, снесли. Сколько еще на очереди.
- У вас еще нет визы в Европу? Но в ближайшем будущем вы собираетесь ее делать? Тогда вам точно нужно прочитать информацию по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»