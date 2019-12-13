Погода в Ижевске в выходные: до -11 градусов и туман

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-13T16:23:37+03:00

Туман будет с видимостью 500 м и менее

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В Ижевске в выходные ожидается холодная и туманная погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

С 13 на 14 декабря и утром 14 декабря 2019 года ожидается туман с видимостью 500 метром и менее. Жителям рекомендуется воздержаться от поездок на машине, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также использовать противотуманные фары.

Так, 14 декабря, в субботу днем ожидается температура -10…-8 градусов, ночью -12 градусов, малооблачно.

15 декабря, в воскресенье днем -11…-9 градусов, ночью -7 градусов, малооблачно.

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ИСТОЧНИК KP.RU