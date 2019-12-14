12 незаконных газозаправочных станций действовали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-14T11:40:22+03:00

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В Ижевске задержали подозреваемого в организации незаконных газозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртии. По данным следствия, 44-летний мужчина руководил 12-ю незарегистрированными станциями на территории городов и районов Удмуртии.

– Установлено, что подозреваемый в течение нескольких лет руководил деятельностью автомобильных газозаправочных станций, расположенных на территории городов и районов республики. Опасные производственные объекты не были зарегистрированы, отсутствовали лицензии, не соблюдались требования по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, – говорится в сообщении.

Бизнесмен заработал на таких заправках почти 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ – «незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU