Мужчину на трассе в Удмуртии переехало два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-14T10:02:26+03:00

Изменить размер текста: A A

13 декабря на трассе «Бураново – Киясово» в Удмуртии сбили пешехода. Такую информацию «Комсомолке» предоставил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 30-летний водитель автомобиля «Лифан» наехал на мужчину, который находился на проезжей части.

После этого на него совершил наезд еще один автомобиль – им управляла 33-летняя женщина. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства и детали ДТП уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании

Мужчина в Удмуртии попал в ДТП, а после этого употребил алкоголь

ИСТОЧНИК KP.RU