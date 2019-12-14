Мужчину на трассе в Удмуртии переехало два автомобиля
13 декабря на трассе «Бураново – Киясово» в Удмуртии сбили пешехода. Такую информацию «Комсомолке» предоставил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 30-летний водитель автомобиля «Лифан» наехал на мужчину, который находился на проезжей части.
После этого на него совершил наезд еще один автомобиль – им управляла 33-летняя женщина. Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства и детали ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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