2019-12-14T10:02:26+03:00
Происшествия

Мужчину на трассе в Удмуртии переехало два автомобиля

Он скончался на месте
Дмитрий Бикин
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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13 декабря на трассе «Бураново – Киясово» в Удмуртии сбили пешехода. Такую информацию «Комсомолке» предоставил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 30-летний водитель автомобиля «Лифан» наехал на мужчину, который находился на проезжей части.

После этого на него совершил наезд еще один автомобиль – им управляла 33-летняя женщина. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства и детали ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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