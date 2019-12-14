Продавшую соседке 100 грамм самогона пенсионерку осудили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-14T14:48:10+03:00

Сумма штрафа – в 360 раз больше «выручки»

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56-летнюю пенсионерку, которая продала своей знакомой две «стопки» самогона за 50 рублей, осудили в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба сарапульского районного суда. За продажу алкоголя ей назначили штраф в 360 раз превышающий сумму ее «выручки».

– Судом установлено, что подозреваемая Б. не судима, подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, характеризуется положительно, чистосердечно раскаялась в содеянном, активно способствовала дознавателю в раскрытии и расследовании преступления путем дачи признательных показаний, прекратила противоправную деятельность, – говорится в сообщении.

Суд учел, что подозреваемая является пенсионеркой, и посчитал необходимым ограничить размер подлежащего выплате штрафа до 18000 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU