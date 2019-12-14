2019-12-14T16:19:51+03:00
Происшествия

Двое рыбаков на снегоходе провалилсь под лед и погибли в Удмуртии

Еще одного удалось спасти
Дмитрий Бикин
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Снегоход с тремя рыбаками провалился под лед. Два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило примерно в 8:30 утра. Все произошло на р. Кама в Каракулинском районе Удмуртии.

Одного человека со снегохода спасли находившиеся рядом рыбаки, еще двух спасти не удалось. Сейчас проводится проверка, материалы которой будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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