2019-12-15T09:37:49+03:00
Общество

Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии

В какие шуметь часы можно, а в какие – нельзя?
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

15 декабря в силу вступил закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики». Удмуртия стала 36 регионом, где этот аспект регулируется на законодательном уровне, раскали в местном парламенте.

Начиная с сегодняшнего дня, жители должны будут соблюдать тишину с 22:00 до 8:00 в будни с 23:00 до 9:00 в выходные и официальные праздники. В это время запрещено громко включать музыку, свистеть, кричать, петь, играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику и проводить ремонтные, земляные и строительные работы. Закон рекомендует не шуметь еще и с 13:00 до 15:00 ежедневно.

Функции закона не распространяются на ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на предотвращение правонарушений и совершение богослужений. Ограничения также не коснутся на проведение дорожных работ и уборку снега.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

12 незаконных газозаправочных станций действовали в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренерский штаб Этери Тутберидзе прокомментировал решение ижевчанки Загитовой приостановить карьеру
«Я была собой»: ижевчанка не прошла в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»
«Проверка счетчиков»: мошенница украла у ижевской пенсионерки деньги
Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии
Продолжаются поиски 29-летнего ижевчанина
Двое рыбаков на снегоходе провалилсь под лед и погибли в Удмуртии
Продавшую соседке 100 грамм самогона пенсионерку осудили в Удмуртии
12 незаконных газозаправочных станций действовали в Удмуртии
Первые кадры ледового городка Ижевска появились в интернете
Мужчину на трассе в Удмуртии переехало два автомобиля
На Центральной площади Ижевска треснула плитка
Как астрология поможет ижевчанам в воспитании детей
В готовой шаурме в Ижевске нашли таракана
Ижевчанину вместо обещанной видеокарты пришла посылка с картофелем и луком
Погода в Ижевске в выходные: до -11 градусов и туман
Ларек, в котором торговали алкоголем, снесли в Ижевске
Жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании
Визы в Европу станут дороже для жителей Ижевска