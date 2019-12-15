Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии
15 декабря в силу вступил закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики». Удмуртия стала 36 регионом, где этот аспект регулируется на законодательном уровне, раскали в местном парламенте.
Начиная с сегодняшнего дня, жители должны будут соблюдать тишину с 22:00 до 8:00 в будни с 23:00 до 9:00 в выходные и официальные праздники. В это время запрещено громко включать музыку, свистеть, кричать, петь, играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику и проводить ремонтные, земляные и строительные работы. Закон рекомендует не шуметь еще и с 13:00 до 15:00 ежедневно.
Функции закона не распространяются на ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на предотвращение правонарушений и совершение богослужений. Ограничения также не коснутся на проведение дорожных работ и уборку снега.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
12 незаконных газозаправочных станций действовали в Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»