Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-15T09:37:49+03:00

В какие шуметь часы можно, а в какие – нельзя?

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15 декабря в силу вступил закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики». Удмуртия стала 36 регионом, где этот аспект регулируется на законодательном уровне, раскали в местном парламенте.

Начиная с сегодняшнего дня, жители должны будут соблюдать тишину с 22:00 до 8:00 в будни с 23:00 до 9:00 в выходные и официальные праздники. В это время запрещено громко включать музыку, свистеть, кричать, петь, играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику и проводить ремонтные, земляные и строительные работы. Закон рекомендует не шуметь еще и с 13:00 до 15:00 ежедневно.

Функции закона не распространяются на ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на предотвращение правонарушений и совершение богослужений. Ограничения также не коснутся на проведение дорожных работ и уборку снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU