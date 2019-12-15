2019-12-15T10:31:28+03:00
Общество

«Проверка счетчиков»: мошенница украла у ижевской пенсионерки деньги

Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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В Ижевске вновь обокрали пенсионерку. На этот раз злоумышленница вошла в квартиру, чтобы «проверить счетчики». 83-летняя женщина доверилась незнакомке, а в итоге лишилась 36 тысяч рублей, рассказали в пресс-службу регионального управления МВД по Удмуртии.

Выяснилось, что мошенница после просмотра счетчиков попросила у потерпевшей воды. Пенсионерка ушла на кухню, а в это время «проверяющая» уже забирала деньги. Через некоторое время после ухода 83-летняя женщина обнаружила пропажу сбережений.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

- МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимости проявлять особую бдительность при общении с неизвестными, позвонившими в дверь. Не впускайте незнакомцев в дом или в квартиру, не убедившись, что они действительно являются сотрудниками той или иной службы, и эта компания в настоящий момент действительно проводит проверку оборудования. Для этого позвоните по телефонам управляющей компании, организаций, обслуживающих ваш дом, или старшему по дому. Ни в коем случае не оставляйте ценные вещи без присмотра, не упускайте из вида незнакомца. И ни в коем случае не демонстрируйте незнакомым имеющиеся в доме наличные денежные средства и иные ценности. В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию по тел. 02 (со всех мобильных – 102), - резюмировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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