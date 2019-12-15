Тренерский штаб Этери Тутберидзе прокомментировал решение ижевчанки Загитовой приостановить карьеру

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-15T12:27:24+03:00

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Решение ижевчанки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру повергло в шок многочисленных поклонников фигуристки. 13 декабря в эфире Первого канала она рассказала, что не будет участвовать в ближайших первенствах: чемпионатах России, Европы и мира. Многие начали критиковать девушку. Однако тренерский штаб Этери Тутберидзе вступился за Алину.

- Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ, - появился пост на официальной странице тренерского штаба в Инстаграм.

Ответил недоброжелателям и хореограф Загитовой – Даниил Глейхенгауз. Он написал, что они «были и остаются вместе», а также отметил, что работа продолжается:

- У нас ещё много нереализованных творческих идей, которые мы будем воплощать на льду вместе!

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Решение приостановить карьеру Алина приняла еще полтора года назад. В эфире «Первого» она призналась, что на все последние соревнования она писала расписки, в которых обязывала себя участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU