Ижевская чемпионка Алина Загитова заканчивает карьеру?

13 декабря в эфире «Первого канала» (6+) олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении спортивной карьеры. Она отказалась от участия в чемпионате России и автоматически – от Чемпионата Европы и мира.

– Я сразу хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на Чемпионат Европы, ни на Чемпионат мира, – сказала спортсменка. – Я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, я буду так же тренироваться и думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя.

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Оказалось, что это решение Алина приняла еще полтора года назад. В эфире «Первого» она призналась, что на все последние соревнования она писала расписки, в которых обязывала себя участвовать.

– Это решение, к сожалению, не пришло случайно. Алина уже порядка полутора лет озвучивала его. Оно не является неожиданным, – рассказала ее тренер Этери Тутберидзе. – Эта просьба была уже летом. Она просила уже тогда – дайте мне паузу, просто паузу.

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Фото: instagram Алины Загитовой

Первая победа

Свое первое «взрослое» «золото» Алина завоевала на турнире Lombardia Trofi в 2017 году в Италии. После этого сезоне 2017-2018 «собрала» почти все награды, которые могла.

Алина Загитова. Lombardia Trophy 2017, FS.

Гран-при в Пекине, Гран-при во Франции, финал Гран-при. Уже в 2018 году завоевала звание лучшей фигуристки России, победив на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

Фото: REUTERS

За Чемпионатом России Загитовой покорился и Чемпионат Европы. Спортсменка заняла первое место, опередив на тот момент двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

На олимпийских играх 2018 в Пхенчхане Загитова в короткой программе устанвливает новый Мировой рекорд. После произвольной программы становится олимпийской чемпионкой и получает свое первое прозвище «Красная балерина».

Сезон 2018-2019

Алина Загитова. Lombardia Trophy 2017, SP.

Новый сезон – новые рекорды. Загитова на Nebelhorn Trophy вновь побежает. И побеждает сразу с тремя мировыми рекордными оценками. После блистательной победы на Гран-при в Финляндии на соревнованиях в Москве она вновь ставит мировой рекорд – побив свой же, прошлогодний.

На Чемпионате мира в Японском Сайтаме она вновь становится победительницей. К этому моменту Загитова уже обладает титулами Чемпионки России, Европы, мира, а также олимпийской чемпионки.

Алина Загитова. Короткая программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.

Сезон 2019-2020

Гран-при Финляндии 2018. Показательные выступления. Алина Загитова.

Этот сезон Загитовой дался с большими трудностями. В то время, как конкурентки разучивали четверные прыжки, Загитова исполняла прежние элементы своих программ – сказалась перестройка и разбалансировка организма. И молодые спортсменки быстро вытеснили ее с пьедестала. На Internationaux de France Загитова завоевывает серебро, на NHK Trophy – бронзу. После финала Гран-при спортсменка оказывается на последнем, шестом месте. И заявляет о приостановлении карьеры.

– Я все выиграла уже. Все, что можно было, я выиграла. И этим все, наверное, сказано, – ответила Загитова в интервью на «Первом» на вопрос о том, что ее уход можно расценивать как слабость перед конкурентками на льду.

Что дальше?

Сейсчас Загитова готовится к участию в разных шоу. В 2020 году она также заканчивает школу и сдает экзамены. Она рассказала, что планирует сдавать помимо основных предметов биологию, а также поступать в спортивный вуз.

Алина Загитова. Произвольная программа. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.

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