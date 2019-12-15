Школы №7 и №81 примут в новом учебном году ижевских первоклассников с Берша

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-15T14:36:13+03:00

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Ижевские первоклассники с улицы Берша начнут новый учебный год в школах №81 (дома №№32, 34) и №7 (все остальные). Для удобства планируется организовать специальный автобусный маршрут до школы №7, сообщает администрация города.

- А с 1 сентября 2021 года, после завершения строительства школы на ул. Берша, школьники, проживающие в этом микрорайоне, будут переведены в новое образовательное учреждение. Первоклассники 2020 года смогут перейти в новую школу целыми классами, - рассказали в администрации.

Напомним, строительство школы на Берша началось в феврале текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU