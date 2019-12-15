2019-12-15T16:37:37+03:00
Общество

«Его отравили»: экстрасенсы с ТНТ разбирались, что произошло с умершим в Ижевске Децлом

По официальной версии, Кирилл Толмацкий скончался от сердечного приступа
Анастасия Волкова
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В очередной серии проекта «Битва экстрасенсов» (16+) участники попытались разгадать загадочную смерть 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Напомним, мужчина умер 3 февраля в Ижевске после концерта – у него остановилось сердце.

Испытать экстрасенсов вызвался друг Кирилла - Роберт. По солнцезащитным очкам, которые в день смерти, были на мужчине, участники должны были определить, умер ли Децл своей смертью или ему помогли.

Ясновидящая Мариам Циминтия не увидела злой руки и однозначно сказала, что у него действительно был инфаркт. А вот Ирина Игнатенко напротив сказала, что «его отравили…через жидкость». Только вот говорить об этом на камеры отказалась.

Наибольшее впечатление на Роберта произвел Дмитрий Матвеев, который рассказал подробности из жизни музыканта, а потом вынес вердикт: «Его убили…отравили». Затем экстрасенс уточнил, что реального убийства не было, а музыканта отравило общество злыми намерениями и словами: не выдержало сердце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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