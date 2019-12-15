«Я была собой»: ижевчанка не прошла в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-15T11:23:05+03:00

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Уроженка Ижевска Диляра Шакирьянова не прошла в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» (16+). В субботу, 14 декабря, она покинула проект. Девушке не хватило зрительской поддержки.

- Тебе дают микрофон «финальное слово»......и ты просто напрочь забываешь слова. Стою такая вся в блестках, станцевала с такими сильными пацанами, зал кричит и хлопает, ты довольный как слон, что все получилось и слова никак не лезут... готовишь речь, хочешь сделать красиво, но кроме любви и благодарности не хочется сказать ничего. Кто-то бы расстроился, что в шаге от финала, но я этого не чувствую ребят! Я была собой, меня никто не ломал, не строил мне историю, не придумывал персонажа и не простраивал сценарий моего пути(по крайней мере я этого не знаю)... не стыдно ни за одно слово, движение, результат!!! Когда ты не загадываешь, получается всегда больше, чем ты ожидал...я не знала, пройду ли я вообще в команды, а тут полуфинал, с таким стилем, с тем что я девчонка и ни одной голой, томной фотки в ленте инстаграмма. Мне не нужно, чтобы в меня влюблялись, задержать кого-то здесь, я хочу, чтобы просто это кого-то зацепило и каждый увидел в этом себя или что-то определенно новое. У меня нет хореографического образования, натянутых стоп, шпагатов и растяжки, я сутулая, люблю носить кепки и мужскую одежду, менять прически, танцую крамп. Спасибо @tatyanadenysova за все! разговоры, заботу, веру и поддержку. Никто не верил и не рассматривал, а вы увидели и поверили. Спасибо всем, кто писал и поддерживал - это очень и очень крутая вещь, поддержка, - написала девушка в своем Инстаграм.

Из команды Татьяны Денисовой, которую представляла Диляра, в финал вышел Кирилл Цыганов и Драма Кингс.

- Дилярочка, красота моя, ты самая известная крамперша во всей стране, - сказала наставница ижевчанке. – Ты единственная, кто попал в команду и дошла так далеко. Я всегда тебя поддерживала, и мы все будем тесно связаны.

di_ladywhiphead Диляра Шакирьянова в полуфинале шоу "ТАНЦЫ на ТНТ"

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ИСТОЧНИК KP.RU