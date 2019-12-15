2019-12-15T17:29:58+03:00
Общество

«Теплый кров» откроется в Ижевске

Комплексный центр социальной помощи бездомным открывается каждую зиму с 2015 года
Анастасия Волкова
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ФОТО: vk.com/vsembudetteploФОТО: vk.com/vsembudetteplo
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16 декабря в Ижевске откроется комплексный центр помощи бездомным «Теплый кров» по адресу Воткинское шоссе, 158А в 15:00. Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

В центре люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить ночлег, горячее питание, одежду, обувь, предметы личной гигиены, доврачебную помощь, восстановление документов и пенсионного обеспечения, услуги юристов, психологов, парикмахеров, консультанта по зависимостям и наставничество духовника.

Отметим, что проект реализуется в республике уже 4 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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