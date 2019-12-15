«Теплый кров» откроется в Ижевске
16 декабря в Ижевске откроется комплексный центр помощи бездомным «Теплый кров» по адресу Воткинское шоссе, 158А в 15:00. Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.
В центре люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить ночлег, горячее питание, одежду, обувь, предметы личной гигиены, доврачебную помощь, восстановление документов и пенсионного обеспечения, услуги юристов, психологов, парикмахеров, консультанта по зависимостям и наставничество духовника.
Отметим, что проект реализуется в республике уже 4 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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