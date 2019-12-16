2019-12-16T09:29:33+03:00
Общество

«Давайте работать 28 декабря»: глава Удмуртии объявил последний день года выходным

Такое решение будет касаться государственных, муниципальных служащих и подведомственных учреждений
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии 31 декабря 2019 года будет выходным днем. Об этом объявил глава республики на аппаратном совещании 16 декабря.

- Давайте 28 декабря работать, а 31-го выходной. Мы все понимаем, что 31 декабря преимущественно исторически как минимум сокращенный день, поэтому я принял решение, что 31 декабря будет выходным, указ подготовлен, сегодня я его подпишу. Это касается государственных и муниципальных служащих, частные компании будут принимать решение сами, - рассказал Александр Бречалов.

Напомним, первый регион, объявивший 31 декабря выходным днем - Томская область. Но сейчас эту инициативу подхватили уже больше десятка губернаторов и глав республик. Так, выходной будет в Самаре, Свердловской области, в Крыму, на Ставрополье, а также в Кировской и Псковской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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