Ледяной трон из «Игры престолов» и герои мультфильма «Холодное сердце»: в Ижевске открылась необычная выставка

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-16T09:05:26+03:00

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В Ижевске открылась выставка ледовых скульптур «Ледовая история» (0+). Она пройдет с 14 декабря по 29 февраля 2020 года.

Фото: Амир Закиров

На выставке представлены необычные скульптуры из различных популярных мультфильмов и фильмов. Так, одна из скульптур – ледовый знаменитый трон из сериала «Игра престолов» и огромный дракон. А также герои из мультфильма «Холодное сердце».

Фото: Амир Закиров

Все скульптуры можно посмотреть в парке Космонавтов, в планетарии, стоимость 150р - взрослый, 100р – льготный, детям до 5 лет – бесплатно. Организаторы сообщают, что посетителей выставки ждут мастер-классы, новогоднее шоу с огнем и льдом, уникальные подарки во льду и необычные ледовые фотозоны.

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU