«Работа кипит»: на Центральной площади в Ижевске появляются ледяные скульптуры
В Ижевске на Центральной площади продолжаются работы по строительству ледового городка «Сказки земли удмуртской». Собрали небольшой фоторепортаж.
Фото: Сергей Грачев
В этом году городок будет находиться на двух площадках: в верхней части площади (около Пушкинской) и в нижней (около киноцентра «Россия»).
Фото: Сергей Грачев
Пятиметровая композиция будет состоять из подиума, колоннады и четырех горок-порталов - на Марс, Андромеду, Кассиопею и Полярную звезду. Также в городке появятся горки, ледяные лабиринты, детские лазалки и шестиметровая гора «Байгурезь» (подробнее).
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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