2019-12-17T13:00:18+03:00
Общество

«Работа кипит»: на Центральной площади в Ижевске появляются ледяные скульптуры

Ледовый городок планируют открыть 27 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске на Центральной площади продолжаются работы по строительству ледового городка «Сказки земли удмуртской». Собрали небольшой фоторепортаж.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В этом году городок будет находиться на двух площадках: в верхней части площади (около Пушкинской) и в нижней (около киноцентра «Россия»).

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Пятиметровая композиция будет состоять из подиума, колоннады и четырех горок-порталов - на Марс, Андромеду, Кассиопею и Полярную звезду. Также в городке появятся горки, ледяные лабиринты, детские лазалки и шестиметровая гора «Байгурезь» (подробнее).

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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