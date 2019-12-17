«Работа кипит»: на Центральной площади в Ижевске появляются ледяные скульптуры

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-17T13:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на Центральной площади продолжаются работы по строительству ледового городка «Сказки земли удмуртской». Собрали небольшой фоторепортаж.

Фото: Сергей Грачев

В этом году городок будет находиться на двух площадках: в верхней части площади (около Пушкинской) и в нижней (около киноцентра «Россия»).

Фото: Сергей Грачев

Пятиметровая композиция будет состоять из подиума, колоннады и четырех горок-порталов - на Марс, Андромеду, Кассиопею и Полярную звезду. Также в городке появятся горки, ледяные лабиринты, детские лазалки и шестиметровая гора «Байгурезь» (подробнее).

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU