Глава Удмуртии рассказал, сколько выделят в 2020 году на лекарственное обеспечение

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-17T12:31:45+03:00

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В Ижевске состоялся ежегодный доклад «О делах в Удмуртии», с которым выступил глава региона. Одним из вопросов, который поднял Александр Бречалов, стали планы на 2020 год и подвел итоги Года Здоровья.

Александр Владимирович объявил, что в следующем году на льготное лекарственное обеспечение будет выделен 1 млрд рублей, при этом бюджет увеличится на 313 млн рублей. Также он поручил Минфину республики предусмотреть 100% финансирование на лекарства для детей до 3-х лет и детей из малообеспеченных семей до 6,5 лет.

- В этом году поступали многочисленные сообщения от родителей, что есть проблемы с получением льготных лекарств для детей. Обращаюсь к жителям, каждый эпизод, когда вашему ребенку не выписали полагающиеся по закону лекарства или лекарств не было в наличии, сообщайте мне лично, - отметил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU