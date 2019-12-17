Глава Удмуртии рассказал, сколько выделят в 2020 году на лекарственное обеспечение
В Ижевске состоялся ежегодный доклад «О делах в Удмуртии», с которым выступил глава региона. Одним из вопросов, который поднял Александр Бречалов, стали планы на 2020 год и подвел итоги Года Здоровья.
Александр Владимирович объявил, что в следующем году на льготное лекарственное обеспечение будет выделен 1 млрд рублей, при этом бюджет увеличится на 313 млн рублей. Также он поручил Минфину республики предусмотреть 100% финансирование на лекарства для детей до 3-х лет и детей из малообеспеченных семей до 6,5 лет.
- В этом году поступали многочисленные сообщения от родителей, что есть проблемы с получением льготных лекарств для детей. Обращаюсь к жителям, каждый эпизод, когда вашему ребенку не выписали полагающиеся по закону лекарства или лекарств не было в наличии, сообщайте мне лично, - отметил Александр Бречалов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Поддержка многодетных семей Удмуртии в 2020 году: бесплатное питание и выплата за третьего ребенка.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Комсомольская правда» решила выяснить, какие автомобили предпочитают жители Удмуртии (Подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»