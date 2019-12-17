Бесплатное питание и выплата за третьего ребенка: Глава Удмуртии рассказал о поддержке многодетных семей в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-17T11:41:37+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках ежегодного доклада «О положении в Удмуртии» рассказал об изменениях на 2020 год в плане поддержки многодетных семей.

Так, в следующем году льгота по транспортному налогу на одно транспортное средство будет распространена на все многодетные семьи независимо от дохода. С 1 марта 2020 года для многодетных семей вернется прежний порядок вычета ипотечного платежа. Также с марта 2020 года дети из многодетных семей с 1 по 11 класс будут питаться в школах бесплатно.

75 млн рублей направят на единовременную выплату за третьего и последующих детей в размере 240 тысяч рублей. Эти выплаты семьи смогут потратить на первоначальный взнос по ипотеке или на строительство дома. В 2021 году уже около 300 многодетных семей смогут воспользоваться этой мерой .

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ИСТОЧНИК KP.RU