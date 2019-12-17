2019-12-17T17:34:27+03:00
Общество

Теперь официально: 31 декабря в Удмуртии будет выходным

Узнали, кто будет работать 28 декабря, а в последний день года отдыхать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии 31 декабря официально выходной день. Указ с подписью главы республики опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

- Перенести выходной день субботу, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, для государственных гражданских служащих, лиц, занимающих государственные должности в администрации главы и правительства, исполнительных органах госвласти, и работников организаций, подведомственных администрации главы и правительства республики, исполнительным органам госвласти, - говорится в сообщении.

Порекомендовали перенести выходной государственным гражданским служащим иных государственных органов Удмуртии, лицам, замещающих государственные должности, работникам организаций, подведомственных государственным органам, муниципальным служащих органов местного самоуправления, лицам, замещающих муниципальные должности, работниках организаций, подведомственных органам местного самоуправления республики.

Указ подписан 16 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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