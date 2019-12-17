Жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 14 декабря женщина выпивала в компании знакомых. В ходе празднования между ней и 32-летним потерпевшим, с которым женщина раньше жила, произошла ссора. В ходе конфликта женщина ударила потерпевшего ножом в грудь, - сообщает пресс-служба.
В результате ранения мужчина скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Женщина находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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