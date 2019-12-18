Осужденному за растление малолетней девочки в Удмуртии увеличили наказание

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-18T08:55:06+03:00

Ранее мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы

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В Удмуртии по представлению прокурора увеличили наказание осужденному за растление малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Судебной коллегией по уголовным делам верховного суда республики увеличено наказание по апелляционному приговору в отношении жителя Удмуртии, который 1,5 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы, - сообщает пресс-служба.

Ранее мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Прокурор обжаловал приговор.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и увеличил наказание до 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU