«Елка желаний» появилась в Госсовете Удмуртии
В Госсовете Удмуртии появилась необычная елка: ее украсили шариками, на которых оставили свои новогодние желания дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».
-Когда появляется возможность исполнить желание хотя бы одного ребенка, чувствуешь себя немного волшебником, особенно в Новый год. Мне в этом плане повезло - исполню мечту целой детской команды «Удмуртия» по следж-хоккею. Желание у юных хоккеистов простое - попасть на Большой хоккей! Очень их понимаю))) Как только доберусь до дома - обязательно подберу подходящий матч! - написал глава Удмуртии.
Всего елку украсили шариками с пожеланиями от 53-х детей со всей республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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