Дом детского творчества в Ижевске откроют после капитального ремонта

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-18T10:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске после капитального ремонта откроют дом детского творчества по улице Ленина, 114. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В этом году в учреждении отремонтировали систему отопления, электроснабжения, заменили полы и светильники, выровняли и покрасили стены. Ремонт делали в рамках инициативного бюджетирования, - сообщает пресс-служба.

Стоимость работ по проекту составила 1,65 млн рублей, из бюджета республики была выделена субсидия в размере 1 млн рублей, 150 тысяч рублей профинансировал городской бюджет. Еще 150 тысяч рублей выделил партнер проекта и 150 тысяч рублей собрали жители микрорайона.

Открытие отремонтированного Дома детского творчества Первомайского района состоится 23 декабря в 15.30.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Внимание, водители! В первую половину дня 18 декабря ожидается туман. А также прогноз погоды на ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU