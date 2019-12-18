Дом детского творчества в Ижевске откроют после капитального ремонта
В Ижевске после капитального ремонта откроют дом детского творчества по улице Ленина, 114. Об этом сообщает пресс-служба города.
- В этом году в учреждении отремонтировали систему отопления, электроснабжения, заменили полы и светильники, выровняли и покрасили стены. Ремонт делали в рамках инициативного бюджетирования, - сообщает пресс-служба.
Стоимость работ по проекту составила 1,65 млн рублей, из бюджета республики была выделена субсидия в размере 1 млн рублей, 150 тысяч рублей профинансировал городской бюджет. Еще 150 тысяч рублей выделил партнер проекта и 150 тысяч рублей собрали жители микрорайона.
Открытие отремонтированного Дома детского творчества Первомайского района состоится 23 декабря в 15.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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