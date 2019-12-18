В первой половине дня в Удмуртии и Ижевске ожидается туман
В Удмуртии и в Ижевске в первой половине дня 18 декабря ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на машине, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Так, 18 декабря, в среду температура днем ожидается −3…−2 градуса, ночью −4…−2 градуса, небольшой снег.
19 декабря, в четверг, температура днем −3…−1 градус, ночью −1…0 градусов, весь день снег.
Также по информации Удмуртского Гидрометцентра в ближайшие выходные придет очередная волна похолодания.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Осужденному за растление малолетней девочки в Удмуртии увеличили наказание. Как думаете, справедливо?
- В Госсовете Удмуртии появилась елка желаний. Чью мечту исполнит глава Удмуртии Александр Бречалов?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»