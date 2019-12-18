В первой половине дня в Удмуртии и Ижевске ожидается туман

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-18T09:14:47+03:00

Ожидается ухудшение видимости 500 м и менее

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В Удмуртии и в Ижевске в первой половине дня 18 декабря ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на машине, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Так, 18 декабря, в среду температура днем ожидается −3…−2 градуса, ночью −4…−2 градуса, небольшой снег.

19 декабря, в четверг, температура днем −3…−1 градус, ночью −1…0 градусов, весь день снег.

Также по информации Удмуртского Гидрометцентра в ближайшие выходные придет очередная волна похолодания.

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ИСТОЧНИК KP.RU