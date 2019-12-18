2019-12-18T11:29:16+03:00
Происшествия

Полицейские из Удмуртии задержали группу мошенников, которые инсценировали ДТП

Всего было задержано 10 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии полицейские задержали 10 участников преступной группы, которых подозревают в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, подозреваемый покупали дешевые машины отечественного производства, в страховых компаниях оформляли страховые полисы, после чего инсценировали ДТП и получали страховое возмещение, - сообщает ведомство.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий установлена причастность мошенников к семи фактам совершенных преступлений. Ущерб составил почти 900 тысяч рублей.

Трое участников группы находятся в изоляторе временного содержания, остальные под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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