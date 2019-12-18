Полицейские из Удмуртии задержали группу мошенников, которые инсценировали ДТП
В Удмуртии полицейские задержали 10 участников преступной группы, которых подозревают в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По версии следствия, подозреваемый покупали дешевые машины отечественного производства, в страховых компаниях оформляли страховые полисы, после чего инсценировали ДТП и получали страховое возмещение, - сообщает ведомство.
В ходе проведения оперативно-розыскных действий установлена причастность мошенников к семи фактам совершенных преступлений. Ущерб составил почти 900 тысяч рублей.
Трое участников группы находятся в изоляторе временного содержания, остальные под подпиской о невыезде.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- После капитального ремонта в Ижевске откроют дом детского творчества. Какие работы там сделали и на какие деньги.
- Внимание, водители! В первую половину дня 18 декабря ожидается туман. А также смотрите прогноз погоды на ближайшие дни.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»