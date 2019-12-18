Избил и изнасиловал: жителя Красноярского края подозревают в убийстве жительницы Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-18T16:37:03+03:00

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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту убийства 65-летней жительницы Глазовского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В совершении преступления подозревается 38-летний житель Красноярского края. По данным следствия, он приехал в Удмуртию навестить мать, которая живет в Глазовском районе. Накануне случившегося он выпил и пришел в дом к потерпевшей. Мужчина несколько раз ударил ее, в том числе электрическим чайником и головой о печь, затем изнасиловал и скрылся с места преступления, - сообщает ведомство.

Тело женщины обнаружили соседи, они заметили, что в свет в ее доме горел всю ночь. Личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. Мужчина задержан, при допросе полностью признал свою вину.

На данный момент готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU