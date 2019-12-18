2019-12-18T16:14:42+03:00
Общество

До конца года в Удмуртии будет сдано в эксплуатацию более 30 лифтов

23 из них будут сданы в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службойФото: предоставлено пресс-службой
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В Удмуртии до конца 2019 года будет сдано в эксплуатацию более 30 лифтов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта республики.

- На данный момент в Глазове заменили семь лифтов, стоимость составила 9,5 млн рублей. Лифты дома прослужили жителям 34 года. До конца 2019 года подрядчиком готовится к сдаче в эксплуатацию еще 31 лифт (23 в Ижевске и 8 в Глазове), - сообщает пресс-служба.

Кстати, доля лифтов, нуждающихся в ремонте, в период 2019-2030 годы на общем счёте регоператора составляет 316 шт., это 121 дом. Из них ремонт в более ранний период (2022 – 2024 годы) требуют 68 лифтов в 24 домах. Замена этих лифтов возможна в плановом режиме. Всего, с учетом лифтов в домах, собирающих средства на капитальный ремонт на спецсчетах, в Удмуртии требуют замены 2437 лифтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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