До конца года в Удмуртии будет сдано в эксплуатацию более 30 лифтов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-18T16:14:42+03:00

23 из них будут сданы в Ижевске

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии до конца 2019 года будет сдано в эксплуатацию более 30 лифтов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта республики.

- На данный момент в Глазове заменили семь лифтов, стоимость составила 9,5 млн рублей. Лифты дома прослужили жителям 34 года. До конца 2019 года подрядчиком готовится к сдаче в эксплуатацию еще 31 лифт (23 в Ижевске и 8 в Глазове), - сообщает пресс-служба.

Кстати, доля лифтов, нуждающихся в ремонте, в период 2019-2030 годы на общем счёте регоператора составляет 316 шт., это 121 дом. Из них ремонт в более ранний период (2022 – 2024 годы) требуют 68 лифтов в 24 домах. Замена этих лифтов возможна в плановом режиме. Всего, с учетом лифтов в домах, собирающих средства на капитальный ремонт на спецсчетах, в Удмуртии требуют замены 2437 лифтов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Результаты итогового сочинения выпускников поступили в Удмуртию.

- Пенсионерка из Ижевска поменяла все свои сбережения на «новые» деньги.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU