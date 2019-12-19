Глава Удмуртии: «С 1 января повышения стоимости на проезд не будет»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-19T16:17:48+03:00

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С 1 января 2020 года повышения стоимости проезда на общественном транспорте не будет. Об этом рассказал Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- Самые разные гипотезы ходят, что вот с 1 января будет 30 рублей за поездку. Не будет этого. Мы еще не приняли решение, повышать или нет, а если повышать, то на сколько. Не приняли решение, еще раз повторяюсь. Последний раз повышение стоимости поездок на общественном транспорте было в 2015 году, то есть четыре года не повышались тарифы. При этом у нас самые низкие тарифы среди столиц регионов Приволжского федерального округа, - прокомментировал слухи о повышение тарифов на проезд глава Удмуртии, - пояснил Александр Владимирович.

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Также глава региона пояснил, что за счет повышенного тарифа будет покрыта только часть затрат на замену парка электротранспорта.

- У нас есть инвестиционный план по замене трамваев и троллейбусов ИжГЭТа. Это очень большие деньги. Минимальные инвестиции - это 4 миллиарда. Есть проект на 19 миллиардов с реконструкцией трамвайного полотна. Большая часть затрат ляжет на бюджет. Частично мы думаем компенсировать эти затраты через повышение тарифа. Но еще раз говорю, подходим к этому вопросу очень-очень аккуратно. Поэтому пока еще решения нет. Спекулировать на данной теме не нужно. И точно, если мы будем повышать, это не будут космические цифры, о которых вы говорите, - отметил Александр Бречалов.

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Утро с Главой Удмуртии 19 декабря.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU