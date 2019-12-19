Ижкомбанк, «КОМОС ГРУПП» и Парки Ижевска приглашают на «Мишкин каток»

СЕГОДНЯ 19:58 2019-12-19T20:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

22 декабря в 12.00 состоится открытие самого большого бесплатного катка города Ижевска! Его организаторы – агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) и «Парки Ижевска» приглашают всех горожан и гостей столицы посетить праздничное мероприятие и весело провести время. «Мишкин каток», получивший свое название по имени известного всем детям символа молочной продукции – медведя Топтыжки, и героя проекта «Моя школьная карта» Миши Иванова, растянется во всю длину одной из аллей парка им. Кирова.

Проект реализуется уже второй год и пользуется большим успехом у горожан. Как и в прошлом году, вся площадь катка будет поделена на несколько зон, каждая из которых предназначена для катающихся с разным уровнем подготовки. Самые быстрые и спортивные могут попробовать свои силы в зоне «экстремального» катания; наиболее протяженной будет зона массового катания, а для самых маленьких любителей спорта ждут в огороженной детской зоне, где они спокойно смогут обучиться стоять на коньках.

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» и Ижкомбанк являются социально ответственными компаниями, выступая за реализацию инициатив, направленных на формирование комфортной городской среды и поддержание здорового образа жизни. Так, в 2018 году одним из таких мероприятий стал арт-фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лед», ставший ярким событием в культурной жизни республики.

На открытии «Мишкиного катка» гостям не придется скучать: организаторы позаботились о развлечениях посетителей любого возраста. Малышам придутся по душе игры с Топтыжкой и другими ростовыми куклами; тех, кто уже подрос, увлекут игры и конкурсы, а для старших гостей праздника состоится розыгрыш призов. Всех, у кого нет своих коньков, будут ожидать в пункте проката, а для тех, кто проголодался, будет организован фуд-корт. Любителей фигурного катания порадует своим выступлением юная фигуристка Таисия Воробьева, а поклонников хоккея – воспитанники ХК «Ижсталь».

Под тысячей ярких гирлянд, имитирующих звездное небо, гостей праздника поздравят с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лицензия ЦБ РФ №646

426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30

т. 8 -800-301-91-91

www.izhcombank.ru

На правах рекламы.

0+

ИСТОЧНИК KP.RU